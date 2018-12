'La Razón' encara la seva primera crisi de negoci

'La Razón' s'estreny el cinturó. La capçalera del Grup Planeta ha obert les negociacions amb la plantilla per revisar el conveni col·lectiu amb la vista posada en aprovar una baixada salarial del 15%.





Segons informa 'El Confidencial', el diari també pretén que una part dels treballadors s'acullin a baixes incentivades.





Fins aquest moment, 'La Razón' no havia patit una crisi interna com altres grans capçaleres espanyoles. Però la baixada d'ingressos publicitaris i la caiguda de lectors també han arribat al final al diari dirigit per Francisco Marhuenda.





'La Razón' va tornar fa quatre anys als beneficis després d'anys de pèrdues, registrant en 2016 una facturació de més de 50 milions i unes pèrdues imperceptibles de 41.000 euros, segons les dades disponibles en el Registre Mercantil.