La Companyia de Jesús i Jesuïtes Educació han iniciat una "investigació més sistemàtica" dels possibles casos d'abusos sobre menors i conductes impròpies en els seus centres educatius, remuntant-se fins els anys 60, han informat aquest dimecres en un comunicat.





Un professor d'un col·legi de l'orde a Barcelona va ser traslladat a Bolívia després de ser condemnat en els anys 90 a dos anys de presó per abusar d'una menor, als dos mesos de la sentència, ja que no va haver d'ingressar a la presó a l' no tenir antecedents, segons va publicar el dilluns el diari 'El País'.





Els jesuïtes han assegurat que són conscients que hi ha una "assignatura pendent" amb la investigació del passat, i que la recerca d'informació sobre algun cas ja conegut mostra que es necessita sistematitzar la informació que hi pugui haver per assegurar una memòria honesta i fidel del passat i respondre a possibles víctimes.





Han assegurat que informaran dels resultats de la investigació sempre respectant la voluntat de les víctimes i el dret a la presumpció d'innocència de les persones, assenyala el comunicat signat pel delegat del provincial Jesuïtes a Catalunya, Llorenç Puig, i el director general de Jesuïtes Educació, Enric Masllorens.





Han remarcat que en ocasió la gestió d'aquests casos ha pogut ser deficient o les mesures preses, incompletes, de manera que demanen "perdó" a les víctimes i les seves famílies, ha lamentat no haver estat sempre a l'altura de la confiança dipositada en els centres i ha manifestat la voluntat de donar llum als casos que requereixen encara clarificació.





Han subratllat la seva voluntat d'acompanyar totes les víctimes i persones que s'hagin vist afectades, i han recordat que tenen a la seva disposició el correu escoltar@jfe.edu perquè facin arribar qualsevol informació o inquietud sobre aquesta qüestió.





TOLERÀNCIA ZERO





Han considerat que són conscients de la necessitat d'un treball explícit per generar una cultura de protecció cap a menors i persones vulnerables en les seves institucions: "La tolerància zero davant els abusos, promoguda des de moltes instàncies de la societat i de l'Església en els últims temps , és inqüestionable per a nosaltres".





Els jesuïtes han assegurat que des de 2008 porten a terme programes de formació i prevenció per a totes les seves comunitats educatives, realitza tallers per a famílies i alumnes amb la Fundació Vicki Bernadet i els seus centres es regeixen pel protocol que estableix la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat i la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.