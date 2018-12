L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha qualificat el Consell de Ministres prevista per al 21 de desembre a Barcelona com una "provocació clara" del Govern espanyol, de manera que veu normal que els independentistes vulguin manifestar-se en contra, i ha demanat oposar-se pacíficament.





En declaracions a la premsa abans de participar a Londres en un acte del Fronline Club sobre l'1-O, ha cridat a "resistir a aquesta provocació amb maneres pacífiques i democràtiques", i ha insistit que els catalans sempre tenen formes enginyoses per exercir el seu dret a protesta.





"Les provocacions són evidents, però tenim maneres enginyoses, imaginatives, civilitzades i democràtiques per evidenciar el nostre dret a protesta", i ha demanat al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que aprofiti la seva visita a Barcelona per reunir-se amb el Govern català.





En aquest sentit, ha advertit que les protestes no han de caure en provocacions: "És massa evident que hi ha ganes de construir un relat que no és el relat de Catalunya, i no és el relat del moviment independentista", i ha subratllat que qualsevol manifestació ha de ser pacífica, civilitzada i democràtica.





"Seria el moment que els dos governs celebressin una cimera. Que aprofitin que hi ha una reunió de ministres a Barcelona per fer una reunió dels dos executius", ha suggerit Puigdemont, que també ha posat en dubte que la Llotja de Mar sigui el millor lloc per celebrar el Consell de Ministres.