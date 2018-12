Fracassa la negociació entre els mossos i la conselleria d'Interior

La reunió entre els sindicalistes dels Mossos d'Esquadra i la Conselleria d'Interior ha acabat aquest dijous cap a les 20.40 després de gairebé 12 hores de negociacions.





Un total de 15 representants sindicals dels Mossos s'havien tancat des migdia a la sala de la Conselleria on s'han duien a terme les negociacions, en protesta pel desacord amb el departament per les seves condicions laborals.





Paral·lelament, uns 200 agents de Mossos d'Esquadra s'han manifestat la tarda d'aquest dijous a la zona de la Conselleria d'Interior tallant --en diferents moments-- el passeig de Sant Joan, la Gran Via, el carrer Aragó i l'avinguda Diagonal de Barcelona, en protesta per les seves condicions laborals convocats per sindicats i el col·lectiu MosS.O.S.