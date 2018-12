Condemnat un urbà per lesionar l'escorta de Millo en un forcejament

El Jutjat d'Instrucció 22 de Barcelona ha condemnat un guàrdia urbà a pagar una multa de 180 euros per un delicte lleu de lesions a l'escorta del exdelegat del Govern central a Catalunya Enric Millo en un forcejament quan el policia local anava a sancionar per estar mal aparcat en un pas de vianants.









Millo estava dinant amb el diputat del PP al Parlament Xavier García Albiol en un restaurant de la Barceloneta el 25 d'octubre d'aquest any i els seus escortes els estaven esperant aparcats en un pas de vianants, de manera que un agent barceloní els va dir que havien d'abandonar el lloc, segons 'La Vanguardia'.





L'escorta d'Albiol, agent dels Mossos d'Esquadra, va retirar el vehicle però va rebutjar fer-ho el de Millo, de la Policia Nacional, per la qual cosa el guàrdia urbà va dir que havia de sancionar-lo i es va entaular una "discussió": El guàrdia urbà va persistir en el seu comportament de sanció i el policia nacional, que estava en el seu vehicle, va voler baixar.





Llavors va començar un forcejament entre ells perquè el policia nacional volia baixar i el guàrdia urbà li ho impedia, i cada un empenyia la porta en direcció contrària, resumeix la sentència, i finalment va resultar lesionat l'escorta causa de "la insistència i la força amb la qual el guàrdia urbà empenyia" la porta del policia, que no desistia en voler baixar.





En el judici, el policia nacional va explicar que aquell dia es va identificar davant l'urbà i el va avisar que Millo estava a punt de sortir; el mosso que estava amb ell va assegurar que el policia local els va dir 'aquí mano jo' en to xulesc, mentre que l'urbà va afirmar que va estendre el butlletí de denúncia perquè l'escorta no va voler moure el cotxe mal aparcat, i que va retenir la porta " perquè no li arribés i això en un acte instintiu".