Estudien quina resposta donar al sabotatge del Consell de Ministres

Les Forces de Seguretat han intensificat en les últimes hores el seguiment a diferents grupuscles que comparteixen les trucades dels Comitès de Defensa de la República (CDR) per llançar de forma autònoma diferents accions coordinades de sabotatge del Consell de Ministres que se celebra el 21 de desembre a Barcelona.





Els diferents Serveis d'Informació treballen des de fa dies per actualitzar les dades que ja disposen sobre els integrants dels CDR, així com d'altres de recent creació com els autodenominats Grups Autònoms d'Acció Ràpida (Gaar).









Els experts policials tenen dubtes sobre la certesa que hi hagi un grup anomenat Gaar amb capacitat real de dur a terme "accions de sabotatge ràpides" sobre infraestructures, segons precisen les citades fonts.





Confirmen, però, que s'ha monitoritzat des del 4 de desembre un canal de la xarxa social de Telegram amb llavors 6.000 seguidors, encoratjant a una "vaga de país" coincidint amb el Consell de Ministres del Govern de Pedro Sánchez. Almenys s'han difós tres comunicats des de llavors.





La Seguretat de l'Estat mostra la seva preocupació per la inacció dels Mossos d'Esquadra durant els sabotatges dels CDR a l'AP-7 del passat Pont de la Constitució, el que ha motivat a la Fiscalia a obrir diligències.





Fonts de la Policia i de la Guàrdia Civil coincideixen que els preocupa que el 21-D es repeteixin els problemes de coordinació del referèndum de l'1-O de 2017.





A més de la crida a la "batalla" dels CDR, que han convocat els seus fidels per manifestar-se i "tombar el règim" davant de la Casa Llotja de Mar de Barcelona on se celebra el Consell de Ministres, el Gaar ha anunciat accions de "boicot" en els principals eixos de comunicació, el que implicaria talls en carreteres, vies de tren i metro, aeroports o zones industrials.





Està previst que un operatiu policial de Mossos, Policia Nacional i Guàrdia Civil treballi per garantir la seguretat el 21-D.