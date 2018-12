Antonio Argandoña i Josefa Fernández, premi Gran Creu al Mèrit en el Servei de l'Economia

El Consell General d'Economistes d'Espanya ha distingit aquest divendres amb la Gran Creu al Mèrit en el Servei de l'Economia als economistes Antonio Argandoña i Josefa Eugenia Fernández Arufe com a reconeixement a la seva destacada contribució a l'economia, a la millora de la imatge de la professió d'economista i a la seva col·laboració amb la Institució Col·legial.









El president del CGE, Valentín Pich, va lliurar el guardó en presència dels representants de totes les escoles d'economistes i titulats mercantils d'Espanya coincidint amb la reunió del ple d'aquesta institució.





Durant la seva intervenció Pich ha lloat la trajectòria de tots dos economistes que per ser "un exemple per a tota la professió i el treball ha redundat en beneficis per a la societat en general".





Per la seva banda, els guardonats han mostrat el seu agraïment al Consell General d'Economistes pel reconeixement rebut i han posat en valor premis com el que suposa la Gran Creu al Mèrit en el Servei de l'Economia per la seva contribució a la visualització i prestigi de la professió d'economista.





ANTONIO ARGANDOÑA





Antonio Argandoña Ramiz és catedràtic de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica i doctor en Economia per la Universitat de Barcelona. Entre les seves acreditacions estan la d'Acadèmic Numerari de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres d'Espanya, membre de la Comission on Corporate Social Responsibility and Anti-Corruption de la International Chamber of Commerce de París i director de l'IESE Business School Insight.





Al llarg de la seva trajectòria professional ha rebut multitud de premis i distincions. És autor d'importants llibres en matèria de macroeconomia avançada i política monetària, així com d'innombrables articles en revistes nacionals i internacionals de reconegut prestigi.





JOSEFA FERNÁNDEZ





Per la seva banda, Josefa Eugenia Fernández Arufe és doctora en Ciències Econòmiques per la Universitat Complutense de Madrid i catedràtica d'Economia Aplicada de la Universitat de Valladolid d'on ha estat degana. Al llarg de la seva trajectòria professional ha desenvolupat una carrera acadèmica al màxim nivell amb nombroses acreditacions.





Així mateix, ha exercit altes responsabilitats en matèria docent i educativa com Consellera d'Educació i Cultura de la Junta de Castella i Lleó, durant el quinquenni 1995-1999.





La seva investigació i publicacions han estat dirigides a qüestions monetàries, mercat de treball, economia de l'educació i, principalment, a l'economia regional.





També ha estat professora visitant de la London School of Economics and Political Science i posseeix la categoria de "Docent Especial" com a professora convidada de la Universitat de l'Havana.