Demanen incloure la salut bucodental en la sanitat pública

La Comissió de Sanitat, Consum i Benestar Social del Congrés dels Diputats ha aprovat una proposició no de llei (PNL) presentada pel Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana, i que ha comptat amb el vot a favor de tots els grups, excepte el del PSOE, en què s'insta el Govern central a dur a terme les mesures necessàries per a la inclusió de la salut bucodental a la cartera de serveis de la sanitat pública.









Aquesta petició ha estat criticada per la diputada del PSOE, Carmen Baños, qui ha avisat que no hi ha pressupost necessari per poder incloure causa de la "estafa més negra" d'Espanya que han suposat les "retallades del PP", pel que ha demanat el suport d'Esquerra al projecte de llei de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) del PSOE per poder tornar als ciutadans serveis "de qualitat".





Precisament, els socialistes han presentat una esmena a la PNL que ha estat rebutjada per Esquerra perquè considera que les aportacions del PSOE eren per a una altra proposició no de llei.





D'altra banda, en el text aprovat es demana a l'Executiu presidit per Pedro Sánchez que impulsi la creació d'una Oficina d'Atenció als Afectats d'iDental, per tal de posar en coneixement dels mateixos tota la informació precisa perquè puguin exercir la defensa dels seus drets en matèria de consum i sanitat davant els organismes corresponents.





Aquest punt ha estat també criticat per banys, que ha recordat que ja hi ha organismes en les comunitats autònomes encarregats d'informar els pacients afectats pel tancament de les clíniques d'iDental.





Així mateix, en la PNL es demana millorar els procediments d'acreditació i supervisió de centres sanitaris així com de la publicitat sanitària que s'emeti des d'ells; es faci càrrec de les necessitats de peritatge que necessitin els afectats per iDental; i es assegurar la justícia gratuïta a tots els afectats.





La proposició no de llei ha comptat amb una esmena presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans en la qual, a més, es demana dur a terme la resta de mesures sol·licitades per la Comissió de Sanitat en les seves sessions del 28 de juny i del 26 de setembre de 2018, en relació a mesures d'ajuda i suport als afectats per iDental.