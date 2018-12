Condemna per a Manuel Bustos. La secció secció 10a de l'Audiència de Barcelona ha condemnat l'exalcalde de Sabadell a 3 anys de presó i 16 d'inhabilitació per ocupar càrrec públic per dos delictes de tràfic d'influències.





La sentència també condemna l'intendent de la Policia Local de Sabadell, per un delicte de tràfic d'influències a 15 mesos i 1 dia de presó i 7 anys i mig d'inhabilitació per a càrrec públic i per un delicte de prevaricació administrativa a 3 anys i mig d'inhabilitació.





La sentència absol el tercer acusat del delicte de malversació de cabals públics i també absol Manuel Bustos i l'intendent de la policia local dels delictes d'inductors al delicte de prevaricació i delicte de falsificació pel qual també s'acusava l'intendent.





ELS FETS PROVATS





La sentència considera provat que Manuel Bustos va intercedir davant la policia local per aconseguir que es retiressin dues multes de tràfic a la seva dona i als seus dos fills l'any 2012.





En el cas de la multa a la seva esposa (al març de 2012), la sentència refereix les trucades que es van produir l'endemà de la multa entre el intentent de policia i l'alcalde, en la qual el primer tranquil·litzava al polític i li assegurava que el problema ja estava solucionat, referint-se a si mateix com a "servei de reparació d'errors".





Tres mesos més tard, la mateixa situació es repetia però ara amb els dos fills de Manuel Bustos. Tots dos van ser multats amb 200 euros per aparcar en una zona de càrrega i descàrrega. En aquesta ocasió, l'intendent també va aconseguir que la multa anés anul·lada i fins i tot va pagar en un primer moment el cost per treure el vehicle del dipòsit.





La fallada de la sentència, la ponent de la qual ha estat la magistrada Montserrat Comas, ha estat aprovat unànimament per tots els membres de tribunal.





LA SEGONA CONDEMNA... I L'ÚLTIMA?





Aquesta és la segona pena contra el exalcalde de Sabadell, que ja va ser condemnat en 2015 a 1 any i 4 mesos de presó per intentar pressionar a l'alcaldessa de Montcada i Reixac perquè contractés a un exalto càrrec durant l'etapa del tripartit al capdavant de la Generalitat.





El exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, encara s'enfronta a altres sis causes obertes del 'cas Mercuri', que va saltar a la llum el 27 de novembre de 2012 quan el jutjat d'instrucció número 1 de Sabadell va imputar Manuel Bustos i 12 empresaris i exregidors per un presumpte cas de corrupció urbanística.





Una d'aquestes causes li afecta a ell manyaga i també al seu germà, exconcejal del mateix municipi, Francisco Bustos. Concretament, en aquesta causa, que s'està dirimint en el Jutjat d'Instrucció número 1 de Barcelona, es jutgen els suposats viatges pagats a polítics per part de l'empresa de residus Smatsa en la localitat de Sabadell.