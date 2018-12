El Govern descarta una reunió bilateral d'ampli amb format amb l'Executiu català

El Govern no preveu una entrevista entre el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Quim Torra, en un format ampliat a diversos ministres i consellers, com desitjaria el Govern, ha deixat clar aquest divendres la ministra portaveu, Isabel Celaá.





En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Celaá ha afirmat de manera contundent que el format "habitual" de les entrevistes entre el president del Govern amb presidents autonòmics no és en companyia de ministres i consellers. I l'executiu es planteja la trobada amb Torra, pendent encara de concretar-se, des de la "normalitat absoluta", és a dir, en el format habitual.









"El format és el que és, correspon a l'amfitrió comportar-se segons els usos i costums. Això no és una comissió, un cim, és un Consell de Ministres en una part del territori. Aconseguirem la major normalitat possible en tots els passos que doni aquest govern ", ha resumit.





I és que el Govern espanyol només celebra cimeres bilaterals, amb presència del president i diversos dels seus ministres, amb altres països, però mai amb els executius autonòmics. En aquest cas els contactes previstos són entrevistes entre els presidents autonòmics o comissions bilaterals entre consellers.





Sánchez ha ofert a Torra una reunió bilateral el 21 de desembre a Barcelona, coincidint amb la celebració de la reunió del Consell de Ministres. Una entrevista en què tots dos podran parlar del que vulguin, sense cap tipus de "censura prèvia", com tampoc la va haver a la visita de Torra a la Moncloa el juliol passat, quan va demanar un referèndum d'autodeterminació per a Catalunya.





La resposta que rebrà de Sánchez, en qualsevol cas, serà la mateixa que llavors: l'executiu tan sols pot oferir una reforma de l'Estatut d'Autonomia que aprofundeixi en l'autogovern. En paraules de la ministra Celaá, "diàleg dins de la Constitució", ja que un referèndum d'independència a Catalunya no té cabuda a la Carta Magna.





"Tot el que es situï fora de la Constitució tindrà una resposta contundent del Govern", ha advertit Celaá, que ha recordat la intervenció que en aquest sentit va fer Sánchez en el Ple al Congrés dels Diputats d'aquesta setmana.





Això sí, ha intentat diferenciar aquesta fermesa de la que defensen PP i Ciutadans, excessivament dura i "recentralitzadora", en opinió del Govern, que recorda que la Constitució defineix Espanya com un Estat autonòmic. Per això, la solució al conflicte a Catalunya exigeix, segons l'opinió de l'Executiu, "altura de mires, temps, diàleg i lleialtat".





ACTE DE FOMENT DEL TREBALL





De manera informal, al Govern li ha arribat la disposició de Foment del Treball d'organitzar una gala a Barcelona la vigília del Consell de Ministres a la qual assisteixin el president del Govern i diversos dels seus ministres, juntament amb Torra i membres del Govern.





No obstant això, el ministre de Foment, José Luis Ábalos, que acompanyava Celaá en la roda de premsa, ha precisat que "no ha confirmat res" sobre això. És més, el ministre ni tan sols ha rebut una invitació formal en aquest sentit. "No hi ha cap compromís a la vista. L'agenda no està tancada", ha puntualitzat la portaveu.





No obstant això, fonts de Moncloa han precisat que la possibilitat de celebrar aquest acte el dia abans està oberta. El que l'Executiu descarta és mantenir la seva presència a Catalunya en la tarda del 21 de desembre, ja que aquest dia acaben les classes i molts catalans comencen a les seves vacances de Nadal o es desplacen al centre de la ciutat, on se celebrarà la reunió, per realitzar les seves compres nadalenques, de manera que perllongar la presència del Govern en la tarda de divendres suposaria una molèstia per als barcelonins.