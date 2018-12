Els jugadors del Reus, a un pas d'abandonar el club

La continuïtat del CF Reus Deportiu a LaLiga 1/2/3 corre perill després que la plantilla hagi anunciat aquest divendres que s'acollirà al seu dret de rescindir els seus contractes pels impagaments per part del club català, que travessa una delicada situació econòmica, si no cobren el que se'ls deu abans del dilluns 17 de desembre.





"Gràcies al conveni col·lectiu tenim l'opció de demanar la resolució dels nostres contractes i hem decidit acollir-nos a aquest dret perquè entenem que la situació ja és insostenible", ha assenylat en un comunicat la primera plantilla, que "lamenta profundament" aquest desenllaç per la ciutat, empleats i l'afició.









La plantilla va donar la seva opinió davant dels mitjans després de l'entrenament d'aquest divendres, en el qual van preparar el partit que hauran de jugar després de la negativa de la RFEF d'ajornar el partit d'aquest dissabte contra el Còrdova al Municipal de Reus. Un duel que seria directe per evitar un descens que, segons va explicar la plantilla, estaria gairebé confirmat a nivell administratiu de no haver-hi solució al conflicte.





"LaLiga va proposar pagar-nos les mensualitats degudes, encara sabent nosaltres mateixos que si a 30 de juny el club no pagava aquestes quantitats descendiria administrativament. L'única solució a dia d'avui és competir amb una plantilla sota mínims d'efectius per afrontar una competició tan exigent i sent conscients que el club molt probablement descendirà per la seva mala gestió", ha lamentat la plantilla aquest divendres.