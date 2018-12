Les dones, menystingudes per dirigir hospitals

Vuit de cada deu directius (81%) d'hospitals són homes i el 89% té formació universitària en Medicina, segons l'estudi 'La xarxa d'hospitals que presten atenció pública a Espanya i el perfil del director gerent', elaborat per la Societat Espanyola de Directius de la Salut (SEDISA) i la Societat Catalana de Gestió Sanitària (SCGS), presentat aquest divendres a Barcelona. Això suposa que el paper de la dona en el lloc de la direcció es converteix gairebé en una excepcionalitat.





L'estudi aporta una anàlisi descriptiva dels diferents models de gestió en la xarxa d'hospitals d'Espanya i un sondeig realitzat entre 115 directius de la xarxa hospitalària pública, han informat en un comunicat SEDISA i la SCGS.









El 54% dels directors gerents del sistema de la xarxa sanitària pública a Espanya són designats directament per l'Administració, el 10% per concurs públic i el 27% per un procés de selecció per part de l'òrgan de govern de l'organització.





L'estudi també ha analitzat la rotació i el temps de permanència en el càrrec dels gerents en els hospitals, constatant que, en els 64 centres dels que es coneixen dades, el temps de permanència mitjana és de 4,4 anys, sent considerablement major en els públics que en els concertats.





Pel que fa als directius d'hospitals, el 40% dels enquestats van ser gerents en altres centres, el 25% va treballar en la direcció mèdica de l'hospital i el 15% va ser directiu en els serveis regionals del Servei Regional de Salut.





L'estudi ja havia tingut una primera versió el 2016, segons el qual el 58% dels 791 hospitals d'Espanya té alguna vinculació amb el sistema públic, ja sigui per pertànyer a la xarxa pública o per tenir algun tipus de concert o contracte per realitzar activitat de finançament públic.





El president de SCGS, Pere Vallribera, ha destacat que la xarxa hospitalària catalana és l'única on conviuen de forma significativa els diferents models de gestió, i ha explicat que a Catalunya la designació directa de gerents a la xarxa pública no arriba al 15%.





MODELS DE GESTIÓ





Vallribera ha explicat que la selecció de directius ha de ser "transparent i realitzar-se en funció de la seva formació, coneixements, aptituds i experiència i avaluar-los en base als objectius fixats".





El president de SEDISA, Joaquín Estévez, ha emfatitzat que gestionar models basats en qualitat i eficiència aporta "importants beneficis", i ha remarcat que només directius de salut professionals, amb formació i experiència adequades, seran capaços de fer evolucionar el sistema sanitari.