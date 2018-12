Els amos de pisos turístics podrien pagar fins a un 20% de les despeses de la comunitat

La nova Llei de mesures urgents per al Lloguer d'Habitatges aprovat pel Govern protegeix a les comunitats de veïns davant l'auge en els últims dos anys dels lloguers turístics.





La llei estableix nous límits per a aquest tipus de lloguers, on ara els propietaris de pisos turístics hauran de pagar el 20% de les despeses de la comunitat. Això, implicarà que aquests propietaris es veuran obligats o guanyar menys o incrementar el preu dels seus lloguers per a turistes i així, poder assumir els costos de comunitat.









Fins ara, la manca de control en els preus dels lloguers turístics, havia portat a molts veïns a ciutats com Madrid o Barcelona a desplaçar-se a altres barris per poder viure en pau. Per tant, els preus del lloguer han pujat molt en les grans ciutats i s'ha registrat a Espanya un augment en els desnonaments d'inquilins en 2018.













A més, la nova llei també estableix que si el 60% dels propietaris de la comunitat rebutgen l'ús de l'habitatge com turística, és suficient perquè el propietari del lloguer turístic li sigui denegada la llicenciar a.





Fins ara, es necessitava la unanimitat en el vot de la comunitat per poder treure aquest permís d'explotació de l'habitatge turístic.