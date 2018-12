El Govern condemna al Congrés de Nicaragua per retirar el reconeixement jurídic a les ONG

El Govern ha condemnat la decisió del Congrés de Nicaragua, controlat pels aliats del president, Daniel Ortega, de retirar el reconeixement jurídic a diverses ONG "de reconegut prestigi" dedicades a la defensa i la promoció dels drets humans.





"El ple exercici i gaudi de les llibertats d'associació, reunió, manifestació i expressió, recollides en la Declaració Universal de Drets Humans, de la qual Nicaragua és signatària, és un element essencial de la convivència democràtica", ha subratllat el Ministeri d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació en un comunicat.





Davant d'aquesta situació, i l Executiu de Pedro Sánchez ha urgit al Govern de Daniel Ortega a "facilitar l'exercici d'aquestes llibertats al país" ia "trobar una solució duradora a la crisi política, econòmica i social" que afecta Nicaragua "a través d'un diàleg nacional inclusiu i compromès entre les parts en conflicte ".













La mesura ha estat qualificada per organitzacions internacionals com una "venjança" contra les ONG per posar en evidència "violacions contra els drets humans" en els vuit mesos de protestes antigovernamentals, que han deixat almenys 322 morts i més de 500 persones detinguda s, segons el Centre Nicaragüenc de Drets Humans (CENIDH).





Els diputats oficialistes acusen les ONG de rebre diners per finançar un suposat cop d'Estat que busca desbancar Ortega i la seva dona, la vicepresidenta Rosario Murillo.





La crisi va esclatar a l'abril quan milers de persones van prendre els carrers de Managua i altres ciutats per una polèmica reforma de la seguretat social. Les manifestacions van créixer ràpidament en nombre i en demandes fins a reclamar la "democratització" de Nicaragua.









Ortega va intentar calmar els ànims revocant la mesura i llançant un diàleg nacional que no va donar resultats, precisament, per la negativa del líder sandinista a convocar eleccions anticipades. Les properes presidencials estan previstes per al 2020.