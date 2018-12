L'adéu a Chiquetete, el cosí d'Isabel Pantoja

El cantant Antonio José Cortés Pantoja, conegut com Chiquetete, ha mort a Sevilla després de patir un atac de cor, segons han confirmat aquest diumenge Idarte Produccions.





Des d'aquesta productora han explicat que el cantant es trobava hospitalitzat a la Clínica de Fátima de Sevilla per una operació de maluc que s'ha complicat, i ha mort finalment per un atac de cor.





La mort del artista també ha generat controvèrsia a les xarxes, sent acusat de masclista:





























Altres artistes i usuaris, però, han mostrat el seu dol per la mort del cantautor andalús:









La seva vida

Antonio José Cortés Pantoja, fill de Manuela Pantoja Cortés, va néixer a Algesires (Cadis), encara que aviat la seva família va mudar la seva residència a Sevilla quan comptava amb vuit anys. Amb 12 anys es va iniciar en el món artístic formant part del conjunt Els algecireños (posteriorment anomenat Els Gitanillos del Tardón), al costat de Manuel Molina Jiménez i Manolo Domínguez 'El Rubio'.





En aquest moment va adoptar el nom artístic del seu oncle matern, i pare de la també artista Isabel Pantoja, Juan Pantoja Cortés, que havia format un trio flamenc anomenat Trio dels gaditans costat de Florencio Ruiz Lara i Manuel Molina el rander i que, a seu torn, havia pres el nom artístic del seu pare Pipoño de Jerez, posteriorment conegut com el Chiquetete de Jerez, pel fet que una veïna de la localitat i natural d'Alacant va començar a cridar-li xiquet (nen).





Alternant la seva carrera amb el trio amb actuacions en diferents festivals, el 1976 va obtenir el Premi Mairena de l'Alcor. Després d'això va iniciar la seva carrera en solitari amb l'enregistrament del LP 'Triana desperta' al costat de Paco Cepero i Enrique de Melchor.









Durant uns anys va continuar com a cantaor flamenc fins que el 1980 amb el seu LP 'Altozano', dóna un gir a la seva carrera i s'endinsa en un gènere de balada romàntica amb influència flamenca. El segon LP d'aquesta etapa, 'Tu i jo', de 1981, contenia encara ritmes tradicionals com bulerías, fandangos o soleares. El 1988 va llançar 'Sevilla sense el teu amor', que contenia un dels seus majors èxits: la sevillana 'A la Porta de Toledo'. Un any més tard va publicar 'Canalla', amb temes compostos per Juan Pardo.





El 2004 va publicar 'Com la marea', sota la producció musical del seu fill Fran Cortés. Aquest fill, juntament amb el gran, Antoni, i una filla, Rocío, són els tres que hi ha hagut en el seu matrimoni amb la seva primera dona, la bailaora Amparo Cazalla Mora.