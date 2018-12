Espinar demana a Sánchez i Torra que aclareixin les seves solucions per a Catalunya

El portaveu de Podem al Senat, Ramon Espinar, ha demanat al president del Govern, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Quim Torra, que expliquin què estan disposats "a posar damunt de la taula com a alternativa per desencallar la situació a Catalunya ".





En declaracions als mitjans a Cornellà de Llobregat (Barcelona), el líder morat ha preguntat a Sánchez quina és la seva proposta "més enllà del discurs dels seus barons", que ha comparat amb el de Vox.





"Ja hem passat la pantalla del diàleg per diàleg. ¿Diàleg per a què?", Ha preguntat, i ha advocat per treballar perquè es reconegui Catalunya com a nació i els catalans puguin votar el seu futur polític.









"Cal arribar a acords sobre què farem en el futur perquè Catalunya sigui reconeguda com a nació i Espanya no es trenqui", ha insistit.





Sobre la reunió de divendres a Barcelona del Consell de Ministres, ha celebrat que el portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, digués que la trobada hauria de celebrar sense problemes: "Això avança en posicions de diàleg".