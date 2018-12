Animalistes protesten a Barcelona contra "la crueltat que amaga la indústria pelletera"

Activistes animalistes d'Anima Naturalis han protestat aquest diumenge a la Plaça Catalunya de Barcelona, estirats a terra, nus i amb pintura vermella sobre el cos simulant sang, amb la intenció d'impactar en "una societat que necessita saber la crueltat que amaga la indústria pelletera ".





En una anotació en el seu perfil oficial de Twitter, Anima Naturalis ha explicat que amb la protesta volen donar "veu a les víctimes de la indústria pelletera", tot i que la formació també actua en els camps de la indústria de l'alimentació, laboratoris i espectacles a més de la vestimenta.









Anima Naturalis es defineix a la seva pàgina web corporativa com una organització no governamental sense ànim de lucre que treballa per a la defensa dels animals a Espanya i Llatinoamèrica, i defensa que els animals són "éssers que senten" de plaer i dolor per la semblança entre el seu sistema nerviós amb l'humà.