Ábalos diu que van a seguir governant "per decret": "hi ha urgència i necessitat"

El ministre de Foment i secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha assenyalat que van a seguir governant "per decret" perquè "hi ha urgència i necessitat". "No ens anem ni ens anirem perquè queda molt per fer", ha sentenciat.





Així ho ha manifestat Ábalos durant l'acte de presentació de candidatures del PSOE de Madrid als ajuntaments de la Comunitat, on ha incidit que governen de la forma "més parlamentària possible" perquè cada Reial decret l'ha d'aprovar el Parlament.





Per al ministre de Foment, a la dreta "se li fa insuportable" que governi el PSOE però no els donaran "el gust" de marxar. "Ells eren més, però més incapaços perquè no treien cap decret. Rajoy es va dedicar a conservar el que van fer amb majoria absoluta, a administrar el país sense tocar res. No hi havia cap iniciativa, no hi havia Govern", ha criticat.









En la mateixa línia, ha assegurat que hi haurà eleccions quan puguin oferir un país "molt més digne" que el que es van trobar. "Aquest Govern porta cada divendres (Consell de Ministres) mesures que justifiquen que hàgim de seguir treballant", ha subratllat Ábalos, destacant que estiguin el que estiguin seu pas pel Govern "ha de ser tan digne" com el dels seus antecessors.





D'altra banda, ha criticat que la dreta espanyola "no és constitucionalista". "La Constitució significa sumar, no es pot ser constitucionalista restant. La Constitució és una norma bàsica de convivència i per a això cal respectar-", ha dit.





Precisament, el socialista ha ressaltat que "no es pot" ser xenòfob, misogin o estar en contra de la llibertat de les dones i ser constitucionalista, perquè, segons ell, no respecten "la dignitat ni la igualtat de les persones". "¿No és una indecència parlar que cal acabar amb la Llei contra la Violència de Gènere? És això anar al ritme d'avui?", S'ha preguntat en clara referència a Vox.









En aquest sentit, el ministre de Foment ha destacat que la ultradreta existia però que "estava molt calent dins del PP". Així, ha apuntat que "per a algun se li va acabar la mamandurria i van muntar un partit nou", que vol "acabar amb la descentralització".





"Tenim una visió d'Espanya que no té per què coincidir amb aquesta casposa en què tots hem de ser toreros i caçadors. El meu pare va ser matador de toros però això no em porta a imposar a ningú meus gustos", ha subratllat.









Durant la seva intervenció, Ábalos ha recordat la celebració el passat 6 de desembre dels 40 anys de la Constitució. "És per celebrar-ho amb respecte explicant els èxits que hem aconseguit. Altres ho celebren amb brams, a crits com si fos una arma, quan la Constitució presenta alguna cosa en el que tots ens puguem integrar", ha concretat.





A més, ha afegit que la Constitució "no és una sèrie d'articles ni es redueix al 155", sinó que "hi ha moltes coses més". "La Constitució és una conquesta democràtica. Ara crida l'atenció la gent que ve a fer classe de constitucionalisme", ha dit.