Congrés i Senat decideixen aquesta setmana si s'encarreguen al Tribunal de Comptes una auditoria del referèndum català

Ciutadans sotmetrà a votació aquesta setmana al Parlament una iniciativa amb la que persegueix que el Tribunal de Comptes s'encarregui de fiscalitzar el possible desviament de recursos públics a l'organització del referèndum independentista celebrat a Catalunya l'1 d'octubre de 2017.





El partit taronja va registrar aquesta proposició no de llei el maig passat després que el Govern de Mariano Rajoy vingués assegurant que no s'havia destinat ni un euro públic al finançament d'aquesta consulta il·legal. Set mesos després, el seu text serà debatut dijous que ve a la Comissió Mixta (Congrés-Senat) per a les Relacions amb el Tribunal de Comptes.





En la seva proposta, els d'Albert Rivera busquen en concret que la institució que ara presideix María José de la Font inclogui en el seu Programa d'Fiscalitzacions per 2018 un informe integral sobre la possible finançament amb diners públics de l'1-O.









Segons recorda Cs, el que va ser ministre d'Hisenda Cristóbal Montoro va assegurar en el seu moment que l'Estat garantiria que "ni un sol euro del pressupost de la Generalitat" fos destinat a finançar partides declarades inconstitucionals pel Tribunal Constitucional, ni que les decisions polítiques de la Generalitat poguessin posar en risc la prestació dels serveis públics de competència autonòmica i l'estabilitat pressupostària, inclòs el pagament a proveïdors.





No obstant això, afegeix Ciutadans, el Ministeri d'Hisenda va denunciar posteriorment per carta al fiscal general de l'Estat que el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) no li havia facilitat cap expedient de despesa de l'exercici 2017, de manera que no va poder verificar si l' organisme va finançar amb diners públics el referèndum, i el seu titular, Cristóbal Montoro, va reconèixer a més possibles factures falses no detectades per finançar aquesta consulta.





"Abundants recursos malbaratats"

Una altra mostra dels "abundants recursos malbaratats" en aquesta consulta, segons enumera Cs, són els anuncis emesos a TV3, en horari de màxima audiència, amb el logotip de la Generalitat convocant el referèndum; diversos portals d'Internet amb els distintius oficials de la Generalitat per organitzar l'1-O; les pròpies urnes i paperetes, i els diners gastats pel Govern de Carles Puigdemont des el 30 d'octubre de 2017, quan fuig al costat d'altres quatre consellers a Brussel·les.





"És evident que la Generalitat presidida per Puigdemont va reunir, organitzar i destinar quantiosos recursos a l'organització del referèndum de l'1 d'octubre", subratlla Ciutadans, que creu que el que no està tan clar és "quin va poder ser l'origen d'aquests fons i si van poder ser recursos públics distrets a un finalitat diferent de la permesa ".





De fet, els 'taronges' assenyalen que la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat, així com el jutge instructor de la causa contra el procés secessionista, van trobar indicis de malversació, d'acord amb els resultats de les investigacions de la Guàrdia Civil, per un presumpte desviament de fons públics a les finalitats secessionistes per part dels membres del Govern.





Que es comprovi el període 2015-2017

En tot cas, i al marge de les responsabilitats penals que puguin derivar-se de la investigació policial i judicial, Cs creu "necessari" que el Tribunal de Comptes realitzi una fiscalització del funcionament dels controls de la legalitat de la despesa pública des de 2015 (almenys des del 26 d'octubre, data en què es va iniciar la XI Legislatura al Parlament català) a 2017, a la fi de quan es van celebrar les últimes eleccions autonòmiques.





Aquest informe, segons detalla, ha d'abraçar tant el sector públic de pressupost limitador integrat per les totes les conselleries com els organismes autònoms i societats mercantils públiques de pressupost estimatiu dependents del Govern de Catalunya.