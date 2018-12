El president Torra ha de garantir els drets de "tots" els ciutadans el dia 21

Comença una setmana en què un dels temes que va a estar més present en els mitjans de comunicació és el Consell de Ministres que es va a celebrar el pròxim dia 21 a Barcelona. L'interès no és precisament el contingut de les decisions que es van a prendre en el mateix, importants segons el president del govern, sinó la convocatòria de paralització del país que pretenen els radicals de l'independentisme encoratjats pel mateix president d'una part de la ciutadania de Catalunya per protestar per la presència del govern de Sánchez a la ciutat comtal.









El més greu de l'assumpte és que aquest mateix diumenge, sense anar més lluny, Torra manifestava que la seguretat del govern estava garantida, el mateix que el dret a manifestar-se. Està molt clara la seva postura. No obstant això, se li ha oblidat garantir també el dret de les persones que volen anar a treballar, circular lliurement per les carreteres catalanes, o viatjar en transport públic, sense que l'hi impedeixin aquests elements que s'han cregut que Catalunya és la seva finca particular i que poden fer el que els vingui de gust, perquè el "papa" li ho permet tot.





Tal és la publicitat i la por que han infós aquests "angelets" que hi ha persones que no aniran a treballar per por de quedar-se bloquejats o sense transport, no perquè combreguin amb la convocatòria, sinó per por.





És realment indignant que el govern no garanteixi els drets de la majoria que vol seguir amb la seva vida normal. No hi ha garantia de res. S'esperen conflictes des de primera hora del matí en llocs clau per impedir l'accés a les empreses, principals vies i transports públics. Els individus que organitzen el conflicte, on treballen? Qui paga els agitadors?





Divendres 21 es podran comprovar unes quantes coses, entre elles la capacitat d'actuació dels Mossos d'Esquadra per controlar el tema, la resposta davant els provocadors i la garantia que la ciutadania té els mateixos drets a l'hora d'anar a la vaga o no.





Això de la possible reunió o no entre Sánchez i Torra és com una partida d'escacs per veure com es mou fitxa i al final qui guanya la partida. El que està clar és que si la trobada arriba a produir-se, no ens assabentarem del que realment s'ha parlat en ella. Ens explicaran una història per no dormir.





Mentre això succeeix, aquesta setmana se celebrarà l'última sessió de l'any del Parlament de Catalunya, on el tema estrella ha estat el mateix que l'any passat i l'anterior. Això sí, passarà a la història per no haver-se aprovat cap llei, però no importa, a la gent se la té entretinguda amb altres temes perquè no s'assabentin del que s'està deixant de fer, moltes coses, per cert.





D'aquí a divendres, el monotema en les seves diverses variants seguirà sent el Consell de Ministres, l'escrache que es preveu i la indignació de la immensa majoria de les persones pel fet que se li vulneri el dret a dir el que volen fer aquest dia i que el govern garanteixi que serà així.