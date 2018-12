Augmenten les denúncies i condemnes a maltractadors

El nombre de denúncies per violència de gènere presentades en els òrgans judicials va augmentar fins a les 43.560 durant el tercer trimestre del 2018, un 2,3 per cent més que en els mateixos mesos de l'any anterior, alhora que també va augmentar el nombre de condemnes a maltractadors, fins a les 10.741, segons les dades de l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere, publicades aquest dilluns 17 de desembre.









L'informe també revela que més d'un 70 per cent de les denúncies van ser presentades per la pròpia víctima, un 2 per cent més que en els mateixos mesos de 2017; i constata un "important" descens en les denúncies presentades per familiars, que amb prou feines arriba a un 1,4 per cent del total, enfront del 2,25 per cent en el tercer trimestre de 2017.





Assenyala que van ser sol·licitades 10.257 ordres de protecció en els jutjats de violència sobre la dona, el que suposa un increment del 4,9 per cent respecte al tercer trimestre del 2017, en què es van sol·licitar 9.775.





La presidenta de l'Observatori, Ángeles Carmona, ha valorat de manera "molt positiva" l'"important" increment de les condemnes a maltractadors i de les mesures civils i penals per a la protecció de les víctimes, així com el manteniment del percentatge d'ordres de protecció concedides; tot i que ha advertit sobre el "escàs" nombre de denúncies de familiars i ha demanat "major implicació".