Investiguen Joan Gaspart per presumpta estafa de 15 milions a un príncep saudita

L'empresari hoteler Joan Gaspart i els seus fills Juan i José Gaspart han estat citats pel Jutjat d'Instrucció 16 de Barcelona per declarar com a investigats per una presumpta estafa denunciada pel príncep saudita Turki Bin Nasser, segons un comunicat del bufet Amparo Legal.









Joan Gaspart està citat a declarar el 21 de desembre a les 10 hores i els seus dos fills el 14 de gener per la querella interposada per Bin Nasser, que els acusa de presumpta estafa en ocultar impagaments a la Seguretat Social per més de 15 milions d'euros a l'hotel Fairmont Rey Juan Carlos I.





La querella va ser arxivada a l'abril pel Jutjat d'Instrucció 16 de Barcelona, però a l'octubre la Secció Setena de l'Audiència de Barcelona va ordenar admetre-després d'estimar el recurs de la representació legal del príncep.





Segons la querella, els Gaspart suposadament van ocultar a la societat Barcelona Project 's SA -propietat del príncep Turkin Bin Nasser- els deutes contrets amb la Seguretat Social per part dels seus mercantils Husa i Banquetes Reunidos SL, i van posar al Palau de Congressos com a garantia d'un préstec de 1,6 milions d'euros "sense consentiment dels seus propietaris".