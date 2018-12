L'hivern es presenta més plujós del que és habitual

L'hivern, que començarà el proper 21 de desembre, podria ser més plujós del normal, amb precipitacions per sobre de la mitjana a la Península i Balears, i normal pel que fa a temperatures, després una tardor humit i molt càlid, el setè més càlid a 53 anys i el cinquè en el que va de segle, segons ha pronosticat la portaveu de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), Delia Gutiérrez.









Durant la roda de premsa estacional, ha assenyalat que no hi ha una tendència clara respecte a les temperatures i que s'espera un hivern normal tot i que, amb "molta precaució", entre gener i març hi ha una "lleugera" probabilitat que siguin una mica més altes del normal.





Entre les causes, ha explicat que a nivell mundial s'està observant l'inici d'un episodi del fenomen meteorològic El Niño, que s'accentuarà en els propers mesos i això farà que les borrasques circulen cap a latituds més baixes i arribin així a la Península, a temps que la seva influència en l'estratosfera provoca, així mateix, un augment de les pluges.





Aquest hivern arribarà després d'una tardor molt càlid i humit.





El trimestre setembre-novembre va ser el setè més càlid des de 1965 i el cinquè més calorós en el que va de segle XXI.