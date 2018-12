El Suprem rebaixa la inhabilitació de Mas pel 9N

El Tribunal Suprem ha rebaixat aquest dilluns de dos anys fins a un any i un mes la condemna de dos anys d'inhabilitació que va imposar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a l'expresident de la Generalitat Artur Mas per desobeir el Tribunal Constitucional amb l'organització de la consulta del 9 de novembre de 2014. La iguala així a la qual es va imposar a l'exconseller Francesc Homs.









Així mateix, la Sala Penal ha rebaixat el temps d'inhabilitació inicialment imposat a l'exvicepresidenta Joana Ortega i l'exconsellera Irene Rigau, llevant-los un any a cadascuna.





Així, Ortega és inhabilitada a 9 sos i l'exconsellera d'Ensenyament Irene Rigau a 6 mesos.





El Tribunal Suprem ha confirmat tots els pronunciaments de la sentència impugnada a excepció de la concreta duració de les penes d'inhabilitació especial com són les multes, que es confirmen en 36.500 euros per a Mas, 30.000 Ortega i 24.000 euros en el cas de Rigau.





Els magistrats desatenen així la petició de la Fiscalia, que va demanar confirmar les condemnes. El fiscal Jaime Moreno va afirmar durant la vista que va tenir lloc a l'alt tribunal el passat 7 de novembre que el que va passar fa quatre anys "va ser un desafiament a la legalitat".





La Sala penal del Tribunal Suprem integrada pels magistrats Luciano Valera, Alberto Jorge Barreiro, Antonio del Moral, Vicente Magro i Eduardo de Porres va celebrar la vista dels recursos dels exdirigentes de la Generalitat el passat 7 de novembre.





Durant la vista, el fiscal va recordar que va ser el propi Mas qui va afirmar en el seu moment davant els mitjans de comunicació que el "responsable" de la consulta era ell i el seu govern. Encara així, Moreno ha argumentat que la "desobediència no fa falta que sigui expressa, no fa falta que diguessin: 'desobeirem'".





Per part seva, els advocats de Mas, Ortega i Rigau van sol·licitar al Tribunal Suprem que deixi al marge la causa que pròximament jutjarà pel procés independentista a Catalunya i que revisi els seus recursos pels fets ocorreguts al novembre de 2014. De fet, han assenyalat que han acudit a aquesta vista "malenconiosos" perquè aquesta mateixa sala va jutjar pel 9N a l'exconseller de Presidència Franscesc Homs, que va ser condemnat a un any i un mes d'inhabilitació, i sobre el qual van manifestar que "no és el mateix cas".