L'economia catalana és menys dinàmica que la de Madrid

El pes de l'economia catalana ha augmentat en el conjunt de l'economia espanyola els últims 17 anys, però autonomies com Madrid ho han fet amb més dinamisme, segons l'Informe de Conjuntura de Foment del Treball presentat aquest dilluns pel director d'Economia de la patronal, Salvador Guillermo, i el president de la seva Comissió d'Economia, Valentí Pich.





El PIB català ha passat de representar el 18,9% el 2000 en el conjunt de l'economia espanyola al 19,2% el 2017, mentre que Madrid ha augmentat del 17,7% el 2000 al 18,9% l'any passat: "Hem perdut força", ha valorat Guillem.









Preguntat per si Madrid pot acabar superant Catalunya, Guillermo ha raonat que hauria de créixer molt ràpid, ja que ha trigat 17 anys a augmentar 1,2 dècimes, però sí "podria ser" així en cinc anys si es manté la tendència.





Per això ha defensat elaborar i implementar el Pla Estratègic per a Catalunya 2030 que proposa el president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, per ajudar a determinar les palanques que faran que Catalunya creixi més i els frens que la poden limitar, a més de fomentar la cultura empresarial i emprenedora, i atreure inversions i capital.





El PIB per càpita a Catalunya ha passat de ser el 21,6% superior a la mitjana espanyola el 2000 a ser el 19,7% el 2017, el que Guillermo atribueix a la major entrada de migrants a finals dels noranta; i a Madrid ha crescut en aquest període: d'un 33,9% superior el 2000 a un 35,2% més el 2017.