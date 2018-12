El Govern central no pot exhumar Franco sense donar a la família l'oportunitat de recórrer

El Govern central no podrà executar un futur acord que ordeni expressament l'exhumació de Francisco Franco sense donar l'oportunitat a la família d'impugnar aquest acord concret, que encara no s'ha adoptat per l'executiu, de nou davant el Tribunal Suprem.









Així ho diu la Sala del Contenciós-Administratiu d'aquest òrgan després de rebutjar aquest dilluns paralitzar l'exhumació del dictador del Valle de los Caídos, el que havia estat sol·licitat com a mesura cautelar pels seus néts mentre es resol sobre el fons del recurs que han presentat contra l'ordre del Consell de Ministres que va iniciar el projecte per treure les restes de la Basílica de la Vall, on es troben des de fa 40 anys.





Segons el parer de la Sala, l'acord del Govern central recorregut no justifica per si mateix l'exhumació de les restes de Franco ni produeix una situació irreversible que faci perdre la finalitat del recurs. Encara queda pendent, en tot cas, la resolució sobre el fons d'aquest assumpte.





L'exhumació, en qüestió, segons ha anunciat l'alt tribunal en una nota, només podrà produir-se en virtut de l'acord que en el seu moment pugui adoptar motivadament el Consell de Ministres i aquest acord, susceptible des després de ser objecte de recurs davant aquesta Sala, "no podrà ser executat sense que prèviament els recurrents hagin pogut ratificar i demanar la tutela judicial efectiva".