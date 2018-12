El Jutjat Penal 3 de Barcelona ha condemnat a un any de presó al conegut com el 'estafador de dones' Albert Cavallé per enganyar una víctima per apoderar-se de 1.000 euros fent veure que era inversor professional de borsa i que anava a aconseguir grans beneficis.





En la sentència, se li condemna per un delicte d'estafa dels articles 248 i 249 del Codi Penal, sense la concurrència de circumstàncies modificatives de la responsabilitat criminal, i se l'obliga a indemnitzar la víctima amb 1.000 euros.





Segons els fets provats en el judici, a principis de febrer de 2016 la víctima va conèixer a Albert Cavallé en xarxes socials i va mantenir amb ell diverses cites en què es va establir una "relació de confiança".





Des del principi de la relació, Cavallé li va assegurar que era inversor professional en borsa, i li va demanar 1.000 euros per invertir, prometent elevats beneficis, al que ella va accedir.





Dies després, l'afectada li va sol·licitar al condemnat part dels diners per comprar-se un cotxe, però ell li va demanar altres 980 per desbloquejar la inversió obtinguda, per poder-li lliurar els diners guanyat, al que ella es va negar.





En el judici, Albert Cavallé va dir no conèixer de res a la denunciant i també va negar haver-se fet passar per un agent borsari i haver rebut de la denunciant la quantitat de 1.000 euros.





Albert Cavallé s'enfronta a diverses denúncies de dones que l'acusen de presumptes estafes econòmiques després d'entaular relacions sentimentals amb elles.





De fet, aquest dilluns estaven fixats dos judicis per delictes lleus d'estafa contra ell, que finalment no s'han celebrat per desistiment de la part denunciant, ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).