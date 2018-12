Troben el cadàver de la professora Laura Luelmo

La Guàrdia Civil mantenia aquest dilluns passades les 15.30 hores la investigació oberta sobre les circumstàncies que envolten a la desaparició de la professora de 26 anys Laura Luelmo, a l'espera que els experts desplaçats des de Madrid procedissin a la inspecció i l'aixecament del cadàver trobat en una zona propera a El Campillo (Huelva).





Un portaveu de la Guàrdia Civil ha confirmat a Europa Press que a les 15.30 hores d'aquest dilluns no s'havia identificat el cadàver de forma oficial, tot i que així s'havia lliscat en xarxes socials per part d'una associació professional de l'Institut Armat.





En la línia del que va expressar la Delegació del Govern, fonts de la investigació assenyalen que tots els indicis apunten que es tracta del cos de Laura, que va desaparèixer de la zona dimecres passat.









El delegat del Govern, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha demanat aquest matí que no es llancessin elucubracions sobre una investigació que es manté oberta, sense practicar fins ara cap detenció. En declaracions als periodistes des del Campillo, el delegat havia confirmat la troballa d'un cadàver, encara que precisant que "encara no es podia certificar que fos el de Laura".





"Sobre les 12.00 hores s'ha anomenat una persona que estava passejant pel camp alertant de la localització d'un cos, troballa que la Guàrdia Civil ja ha confirmat", ha remarcat Celis.





CRIDA PER NO ENTORPIR LA INVESTIGACIÓ





La investigació se centra ara en que els experts de la Guàrdia Civil de Huelva i els de la Unitat Central Operativa (UCO), entre els quals es troben els que van participar en el cas de Diana Quer, determinin si es tracta de la Laura i es seu mort va ser accidental o violenta. Per a això es busca el telèfon mòbil de la professora i altres indicis que puguin ser trobats a la zona, d'aquí la mesura de sol·licitar als mitjans que no difonguin el lloc exacte on va aparèixer el cadàver.





El delegat del Govern ha dit que s'ha traslladat "tot l'afecte i respecte" a la família de la Laura, així com a l'equip de la Guàrdia Civil, resta d'efectius i veïns que han col·laborat en la recerca. Tot això subratllant que encara no està certificada la identitat del cadàver, pel que ha demanat cautela i respecte a l'hora d'abordar tot el que fa a aquest assumpte.





En aquesta mateixa línia, ha incidit que "no es elucubre al voltant de la investigació" a fi de no entorpir-. "La investigació en aquests moments se centrarà en aquest cos localitzat", ha prosseguit Gómez de Celis, que ha incidit que cal confiar en la feina de la Guàrdia Civil i ha assenyalat que la zona on s'ha trobat el cos es trobava dins de l'ampli radi de cerca establert.





Segons ha prosseguit el delegat, es tracta que "en el menor espai de temps es pugui localitzar el culpable, si és que existeix, i abans d'això, veure què li ha pogut passar a aquesta persona que està localitzada".