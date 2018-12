Aquest dilluns s'ha posat punt i final al macrojudici del 'cas ERE' després d'un any i quatre dies de vista pública. Després 152 sessions, durant les quals s'han assegut al banc dels acusats fins a 22 exalts càrrecs de la Junta, com els expresidents Manuel Chaves i José Antonio Griñán, el cas ha quedat vist per a sentència.





A les 14,14 hores d'aquest dilluns el magistrat Juan Antonio Calle, el president del tribunal de la Secció Primera de l'Audiència Provincial de Sevilla, després del dret dels encausats a l'última paraula, del que cap d'ells ha fet ús, ha donat per conclosa la sessió i ha quedat vist per a sentència aquesta peça separada de la causa dels ERE anomenada 'procediment específic', composta per 14.276 folis dividits en 38 toms i set toms d'annexos, recollits en vuit discos compactes, i amb tres discos amb les declaracions prestades en la causa durant la instrucció.





Des dels últims dies d'octubre el judici ha viscut la seva fase final, amb l'exposició de les conclusions definitives i informes finals de les parts, Fiscalia, acusacions del Partit Popular d'Andalusia, Manos Limpias i les 21 defenses.





Els 21 exalts càrrecs estan acusats per un delicte continuat de prevaricació i un delicte continuat de malversació. Si bé, alguns d'ells només han estat enjudiciats per prevaricació, com Manuel Chaves, els exconsellers Gaspar Zarrías i Magdalena Álvarez, el exviceconseller José Salgueiro, l'exdirector general de Pressupostos Antonio Lozano i l'excap del Gabinet Jurídic Francisco del Río, i es s'enfronten a deu anys d'inhabilitació.





TERROR A FERRAZ





El fet que el judici hagi conclòs a pocs mesos de l'esperat avançament electoral de les generals suposa un contratemps per al PSOE. Amb unes expectatives a la baixa després de la caiguda del 'efecte Sánchez', una sentència contundent podria provocar un efecte devastador sobre les expectatives electorals.





Les sol·licituds de pena per als acusats van des dels sis als vuit anys de presó per als acusats de prevaricació i malversació. En aquest grup es troben José Antonio Griñán, la exconseller d'Hisenda Carmen Martínez Aguayo, l'ex interventor general Manuel Gómez, l'exdirector general de l'Institut de Foment d'Andalusia (IFA), posterior Agència d'Innovació i Desenvolupament d'Andalusia (IDEA), Jacinto Cañete i l'exsecretària general tècnica d'Ocupació Lourdes Medina, tots ells s'enfronten a sis anys de presó i 30 d'inhabilitació.