El locutor Michael Robinson pateix un càncer amb metàstasi

El locutor i presentador Michael Robinson ha anunciat que pateix càncer, un melanoma avançat amb metàstasi. "El meu amic, el vostre amic Michael Robinson té càncer. Ja està, ja ho he deixat anar. A partir d'ara que parli ell que és qui m'ha donat permís per dir-ho", ha afirmat Carles Francino al programa 'La Finestra' de la Cadena SER.





A continuació, Michael Robinson ha relatat que el 30 d'octubre passat va notar que tenia un bony en una aixella i després li van donar "unes notícies tremendes". "Michael, tens càncer, un de dolent, que no té cura. Després no em recordo haver escoltat molt bé perquè jo pensava que era un malson, que no era de veritat", ha explicat.





Robinson ha confessat que el melanoma "havia viatjat i es va manifestar en l'aixella". "Durant un parell de dies jo no sabia que dia era, pensava que era un malson i a més, segurament, un error", ha relatat el locutor, per després afegir que es trobava "com una flor".





El presentador ha assenyalat que "un bon dia, prenent una cervesa", es va adonar que la "ciència havia parlat" i "dictat una sèrie de circumstàncies", però ell tenia la "potestat de decidir" com viure. "Preferiria no haver de lliurar aquesta batalla però lamentablement estic en aquesta lluita i tinc clar que la guanyaré", ha subratllat.