La Secció Primera de la sala penal de l'Audiència Nacional fixarà el proper mes de gener la vista de l'article de previ pronunciament del judici contra el més gran dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, encara que les sessions de la vista oral no començaran abans de l'estiu a causa de la càrrega de treball del tribunal.





Segons han informat fonts jurídiques, al gener es coneixerà la data de la vista en què es dirimirà si l'Audiència Nacional és competent per jutjar la causa en què, a més de Trapero, estan acusats de rebel·lió l'exdirector d'aquest cos policial Pere Soler i l'exsecretari general d'Interior de la Generalitat de Catalunya César Puig. La intendent dels Mossos Teresa Laplana està acusada de sedició.





Es dóna la circumstància que està previst que al gener comenci l'altre judici pel procés independentista a Catalunya, el del Tribunal Suprem en què estan acusats 18 exdirigents catalans. Però la vista oral que decidirà el futur de Trapero, Laplana, Puig i Soler es retardarà diversos mesos, previsiblement fins al cap fins i tot que es conegui la sentència de l'alt tribunal.





Segons les fonts consultades, el retard en l'Audiència Nacional es deu a l'enorme càrrega de treball per la qual travessa aquest tribunal i el nombre limitat de sales de vistes a les seus del carrer Gènova, a Madrid, i al municipi de Sant Fernando d'Henares.





Així, l'any que ve està previst que continuï el judici per la sortida a borsa de Bankia i el dels contractes d'Aena amb la trama Gürtel, però a més estan ja assenyalats altres processos com el que se segueix contra l'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell --començarà el 25 de febrer-- o el de les adjudicacions de l'Ajuntament de Jerez a empreses de Gürtel --previst pel 6 de maig--, a més de dues macrocauses menys mediàtiques però amb desenes d'acusats.





NO ESTAN A LA PRESÓ PROVISIONAL





A més, la situació personal del major dels Mossos, la intendent i els excaps polítics de la policia autonòmica és diferent de la de nou dels 18 acusats en la causa del Tribunal Suprem, ja que, a diferència d'aquests, els quatre acusats de l'Audiència Nacional no estan en situació de presó provisional, de manera que la vista oral no requereix la mateixa celeritat.





Trapero s'enfronta a 11 anys de presó per un delicte de rebel·lió, ja que, per a la Fiscalia, va cooperar de manera "decisiva, conscient i intencionada" amb els líders independentistes tant en els successos del 20 i 21 de setembre davant de la Conselleria catalana d'Economia com durant el referèndum de l'1 d'octubre.





El Ministeri Públic sol·licita la mateixa condemna per Puig i Soler pel mateix delicte, mentre que Laplana s'enfronta a quatre anys de presó per sedició, ja que el fiscal considera que "complia ordres" de Trapero encara "sent conscient" de les conseqüències.