L'adjudicació del contracte de l'Aerobús se li ennuega a Colau

Ha passat un mes des que l'Autoritat Catalana de la Competència (Acco) registrés les seus de Tugsal, Transports Ciutat Comtal --participada per Moventia i per l'empresa pública Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)-- i la consultora Cinesi per a demanar informació sobre l'adjudicació per contracte de l'Aerobús, l'autobús llançadora que connecta la capital catalana amb l'aeroport del Prat.





L'alcaldessa Ada Colau va tancar l'adjudicació pública de l'Aerobús en favor d'aquesta UTE (Unió Temporal d'Empreses) a finals d'octubre, per un valor d'uns 90 milions d'euros.





Es calcula que la línia llançadora d'autobús mou a gairebé 6 milions de passatgers a l'any i és una de les principals formes d'accedir a l'aeroport tant per a visitants com per a nacionals.





L'Acco sosté que aquestes empreses han coordinat presumptament el seu comportament per alterar el resultat del concurs del servei d'Aerobús --amb un valor estimat de 89 milions d'euros--, i ressalta que l'oferta presentada per la UTE entre Tusgsal, TCC i SGMT és la que ha obtingut una puntuació superior.





A més, ha posat en coneixement de l'Oficina Antifrau de Catalunya l'existència d'"un possible conflicte d'interès entre el AMB i l'oferta provisionalment guanyadora", ja que el contatro ho licita el AMB, i la pròpia AMB participa indirectament en una de les empreses que presenta oferta al contracte, ha afegit la Acco aquest dimarts en un comunicat en el seu web.





No obstant això, l'Acco ha ressaltat que la incoació de l'expedient sancionador "no prejutja la resolució final" --s'ha de resoldre en un màxim de 18 mesos-- i que es limiten a exposar els aspectes fonamentals de l'assumpte i les actuacions dutes a terme per la Acco.





EL 'CAS AEROBÚS': L'ADJUDICADOR QUE S'AUTOADJUDICA





Des del primer moment van saltar les alarmes pel fet que es licités el contracte de la llançadora a una UTE que comptava amb la pròpia administració pública encarregada de concedir el contracte.





A l'hora d'adjudicar el contracte, l'Ajuntament comptava amb dues opcions: o bé encarregar un servei a TMB o bé seleccionar la millor companyia privada que es presentés al concurs. No obstant això, es va optar per la via intermèdia que l'AMB concursés, malgrat ser qui promovia el concurs, mitjançant el 33% de participació accionarial a Transports Ciutat Comtal (TCC).





Per filar encara més prim, l'adjudicació està embullada per les múltiples connexions polítiques dels seus actors. D'una banda, la transportista Moventia està vinculada a la família Martí --expresident del lobby nacionalista Femcat--, caracteritzada per la seva independentisme militant.





L'EXPEDIENT A AIGÜES DE BARCELONA: UNA CORTINA DE FUM?





El passat 16 de novembre, la directora de Transparència de l'AMB, Gemma Calvet, va incoar un expedient contra Aigües de Barcelona per presumptes faltes de transparència.





L'expedient va arribar oportunament poc després que la institució catalana de la competència iniciés les seves indagacions al voltant del contracte de l'Aerobús.