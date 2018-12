El Govern central no té garantida l'ajuda dels partits independentistes perquè el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2019 superi el seu primer tràmit parlamentari, el debat d'esmenes a la totalitat, i el text se salvi de ser tombat a la primera de canvi.





L'Executiu de Pedro Sánchez té previst aprovar en Consell de Ministres el projecte de Pressupostos al gener, però no abans de la reunió del dia 11, segons confirmen fonts de l'Executiu. Al voltant d'un mes després, aproximadament, es produiria el debat a les esmenes a la totalitat que presentaran amb tota probabilitat PP i Ciutadans.





La previsió amb què treballa el Govern central per salvar aquest primer tràmit dels Pressupostos passa perquè el PDeCat no presenti una esmena a la totalitat als comptes i s'abstingui en la votació sobre les que presenti l'oposició.





Com en aquest debat només es voten les esmenes a la totalitat de l'oposició, l'Executiu confia que ERC voti en contra de les propostes de dos partits de dreta i, amb l'abstenció del PDeCat, el projecte de Sánchez superaria la seva primera prova i es lliuraria de ser retornat al Govern central pel Congrés.





Per aquest motiu el passat 6 de desembre, en l'acte amb motiu del Dia de la Constitució, el mateix Sánchez apuntés al PDeCat com el partit clau per superar el debat de totalitat. En el partit independentista no acaben d'esfullar la margarida i no revelen si presentaran o no esmena a la totalitat perquè ni tan sols han vist encara els Pressupostos de Sánchez.





Tal com estan les sumes al Congrés, es dóna per fet que el PP, Ciutadans, Fòrum i UPN votaran en contra de tramitar els pressupostos i junts sumen més vots que els del PSOE, Units Podem i fins i tot amb Compromís: 169 enfront de 155. per això, perquè el PDeCAT sigui realment la clau d'aquesta votació, el Govern socialista ha de tenir assegurat abans que tant el PNB com Esquerra Republicana (ERC) votaran en contra de les esmenes de totalitat.





Ara per ara, el Govern central no té cap garantia que ERC i PDeCat permetran la tramitació del pressupost. És més, fonts de l'Executiu donen per descomptat que la incògnita de aclarirà gairebé en el mateix moment de la votació. A l'Executiu prestaran especial atenció a les primeres reaccions d'aquests partits en l'inici del judici del 'Procés' al gener perquè indicaran la disposició dels partits independentistes a permetre tramitar els comptes de Sánchez.





L'independentisme tindrà llavors de valorar, segons l'anàlisi que es fa al Govern central, si li interessa tombar el Pressupost de Sánchez a la primera oportunitat i precipitar un avançament electoral amb la dreta en auge com els darrers sondejos que donen a PP, Ciutadans i Vox la majoria absoluta.





SÁNCHEZ NO RETIRARÀ EL PRESSUPOST





El que el president té clar, i així ho ha manifestat aquest dilluns als periodistes a la Copa de Nadal que ha ofert al Palau de la Moncloa, és que un cop remesos al Congrés --de manera automàtica quan els aprovi el Consell de Ministres-- ell no pensa retirar-los.





Si supera la votació de les esmenes de totalitat, Sánchez dóna pràcticament per fet que els Pressupostos acabin sent aprovats també, encara que per a això necessitaria canviar la posició del PDeCat, que hauria de passar de l'abstenció a un 'sí'.





Sánchez reconeix que sense pressupostos no podrà esgotar la legislatura fins al 2020, com afirma que és la seva intenció. A l'entorn del president assenyalen que, en cas d'un avançament electoral, el president té la mirada posada en la tardor de 2019, encara que l'opció d'organitzar un superdiumenge electoral unint les generals a les municipals, autonòmiques i europees no està descartada, tot i a suposar un repte logístic, a més que la idea espanta alguns barons territorials del PSOE.