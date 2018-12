Serrat arriba a Barcelona amb la seva gira 'Mediterráneo Da Capo'

El cantautor barceloní Joan Manuel Serrat porta aquest dimarts la seva gira 'Mediterráneo Da Capo' l'Auditori del Fòrum de Barcelona, un concert amb les entrades esgotades que repetirà el dimecres -també sense tickets- i divendres.









Aquesta gira està basada en un vell proverbi català que resumeix l'epopeia d'Ulisses, 'L'Odissea', en set paraules: 'Roda el món i torna al Born', un dels principals i més antics mercats de proveïments de Barcelona.





Això fa referència al fet que fa gairebé mig segle Serrat es va embarcar en un vaixell de paper a la recerca de nous horitzons i es va topar amb cants de sirena, amb polifemos i ciclops, es va enamorar de belles nausicas i Circes, va descendir a l'hades, l'infern i, després d'haver sobreviscut a aventures i perills, torna a casa.





D'aquí el títol de l'espectacle, -on 'da capo' és un terme italià que significa tornar al principi-, i amb el qual ha decidit desplegar veles per navegar de nou amb el seu disc 'Mediterráneo' (1971) com l'eix al voltant del qual gira aquest concert amb el qual el cantautor català es fa a la mar.





En el viatge repassa les 10 cançons d'aquell LP on joies com 'Lucía', 'Aquellas pequeñas cosas', 'Pueblo blanco, de papel' i el mític 'Mediterráneto' navegaran al costat de el millor del seu ampli repertori i alguna sorpresa musical de nou encuny.