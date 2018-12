Un total de 80 periodistes són assassinats, 348 estan empresonats i 60 segrestats el 2018

Un total de 80 periodistes han estat assassinats, 348 estan empresonats, 60 segrestats i tres desapareguts en el que va de 2018, segons el balanç anual de Reporters Sense Fronteres (RSF) sobre les agressions comeses contra els periodistes al món, publicat aquest dimarts 18 de desembre.









"Aquestes xifres en augment reflecteixen una violència inèdita contra els periodistes", ha denunciat l'organització, que ha destacat que 2018 ha estat "particularment mortífer" amb 80 periodistes assassinats mentre exercien la seva tasca informativa (un 7% més que l'any anterior). Tres d'ells eren dones.





Aquesta xifra inclou a periodistes professionals, periodistes-ciutadans (persones que exerceixen el periodisme sense que aquesta sigui la seva professió) i col·laboradors de mitjans de comunicació, segons ha aclarit RSF. Encara que en els últims tres anys, el nombre de periodistes professionals assassinats havia baixat, el 2018 s'ha produït un augment del 15%, amb 63 assassinats enfront de 55 de l'any anterior.





Segons el parer de l'organització, l'assassinat del columnista saudita Jamal Khashoggi i el del jove periodista de dades eslovac Jan Kuciak "mostren la incommensurable determinació dels enemics de la llibertat de premsa".





Més de la meitat dels periodistes assassinats el 2018 van ser atacats de forma deliberada (61%), segons RSF.





PRESOS I SEGRESTATS





Per països, l'Afganistan se situa com el país "més mortífer" per als periodistes a l'haver mort un total de 15 informadors aquest 2018; seguit de Síria (amb 11) i Mèxic (9), el país en pau més perillós per a la professió periodística. Estats Units es col·loca aquest any entre els països més mortífers del món, després del letal tiroteig contra la redacció de 'The Capital Gazette'.





Pel que fa al nombre de periodistes empresonats al món també s'ha incrementat. El 2018 han assolit els 348 (entre ells 24 dones, el 7%) enfront dels 326 de 2017. Com l'any anterior, més de la meitat dels periodistes empresonats es troba a les presons de l'Iran, Aràbia Saudita, Egipte, Turquia i la Xina, país que segueix sent la major presó del món per als periodistes, ja que manté presos a 60, dels quals tres quartes parts són periodistes-ciutadans.





D'altra banda, el nombre de periodistes segrestats també s'ha incrementat en 2018 fins a situar-se en 60 professionals, un 11% més en relació amb els 54 de l'any anterior. Dels 60 reporters segrestats, 59 estan captius a l'Orient Mitjà (a Síria, l'Iraq i el Iemen) i sis d'ells són periodistes estrangers.