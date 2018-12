Gaspar Llamazares i Cayo Lara acusen Alberto Garzón de fer desaparèixer Izquierda Unida

Els exdirigents d'Izquierda Unida Gaspar Llamazares i Cayo Lara han manifestat la seva oposició a com Alberto Garzón està portant el partit perquè consideren que a aquest pas la formació desapareixerà en favor de Podem.









L'actual coordinador federal els considera uns traïdors i s'ha obert una crisi interna a IU.





L'origen del conflicte es remunta a dissabte, quan Llamazares i Lara van fer públic un manifest en què criticaven els mals resultats obtinguts en les eleccions a Andalusia per part d'IU i Podem.





Els ex líders d'IU dubtaven de l'eficiència i la necessitat d'anar als comicis de la mà de Podem.





A aquest fet se suma que la direcció d'Actua, el partit impulsat per Llamazares i per Baltasar Garzón, va anunciar que es presentaria a les eleccions europees, municipals i autonòmiques per buscar acords amb altres formacions de l'esquerra.





Aquestes notícies van provocar la indignació d'Alberto Garzón amb els seus predecessors i va assenyalar que en el cas de Llamazares, es tracta d'un cas de trànsfuga en tota regla.