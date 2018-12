Calvo confirma que hi haurà reunió entre Sánchez i Torra el 21 de desembre a Barcelona

La vicepresidenta del Govern central, Carmen Calvo, ha confirmat avui que el divendres 21 de desembre es reuniran finalment els presidents del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i de la Generalitat, Quim Torra.









"S'hauria produir per raons de lleialtat, per cortesia institucional entre el Govern d'Espanya i aquest govern autonòmic, jo treballo per a això i crec que sí", ha assegurat Calvo, preguntada si tenia seguretat en que la trobada es realitzarà, coincidint amb el trasllat del gabinet a Barcelona aquest divendres per mantenir el Consell de Ministres.





En una entrevista a la Cadena Ser, Calvo ha assegurat que va parlar ahir amb el vicepresident català, Pere Aragonès, i la consellera de Presidència, Elsa Artadi, i basant-se aquests contactes la vicepresidenta ha assenyalat que "creu" que la reunió es produirà. Si bé, ha deixat clar que la reunió no serà de caràcter dual entre l'Executiu i el govern autonòmic perquè "no té sentit".





"El Govern d'Espanya és també el de Catalunya. Estem al nostre país", ha dit la número dos de l'Executiu socialista.





"El que no es produirà és una reunió bilateral d'ambdós governs perquè no té cap sentit bilateral, ni de substància, perquè som el govern de Catalunya nosaltres també", ha subratllat Calvo.





Pel que fa a les mobilitzacions convocades per sectors independentistes contra la celebració del Consell de Ministres a Barcelona, Calvo ha assenyalat que és "més o menys comprensible" que part de la societat es vulgui "expressar", però ha recalcat que "no seria admissible" que hi hagi cap problema de seguretat aquesta jornada.