Torra diu que l'Estat es queda amb fons destinats a menors estrangers a Catalunya

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha retret a l'Estat que "es queda" fons europeus per gestionar la migració i només inverteix 2 milions d'euros a Catalunya per acollir els menors estrangers no acompanyats (Mena).









Segons el president, la partida de l'Estat per a aquests menors és de 38 milions i Catalunya rep 2 malgrat ser la segona comunitat amb més menors en aquesta situació, ha explicat durant el ple monogràfic del Parlament sobre protecció de la infància.





Ha subratllat que el 2015 Catalunya va acollir 377 menors en aquesta situació i en 2018 es preveu que hagin arribat 3.800: "S'han multiplicat per 10, un fet que ens posa a prova a tots com a país. L'Estat tampoc ens ho ha posat fàcil. No té sentit que l'Estat rebi diners d'Europa i se'ls quedi".





Torra ha argumentat que aquests diners es destinen sobretot a qui els rep en primera instància -al lloc d'arribada-, mentre que l'atenció i l'acompanyament es fa en comunitats com Catalunya.





Fa referència al fons de 38 milions que va crear el Govern central per ajudar les comunitats a acollir menors estrangers, i que el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha considerat una "broma de mal gust" perquè es van destinar 25 , 5 milions a Andalusia (que acull 5.800 menors) però 2 a Catalunya (que tutela més de 3.000 Mena).





"Malgrat això, no hem deixat a cap menor per atendre. Estem obrint un centre de menors cada setmana, quan abans es feia en mesos. Crec que és mèrit de tots", i ha afegit que el Govern va fer d'aquesta emergència social un de les seves prioritats.





"El sistema ha de protegir-los, no discrimina, continua l'acompanyament i no deixa a cap desatès ni desemparat. Els acompanya també quan compleixen la majoria d'edat", ha defensat.