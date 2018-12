L'ONU denuncia que es desaprofita el potencial dels migrants per no reconèixer els seus títols

Els països receptors de migrants estan desaprofitant el seu potencial per les traves que es posen a l'hora de reconèixer les seves titulacions prèvies i per la tendència a oferir llocs de treball per als quals aquestes persones estan sobrequalificades, segons denuncien l'Organització per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO), la Fundació Education Above All i l'Alt Comissionat de l'ONU per als Refugiats (ACNUR).









En el document 'Quin desperdici: garantir el reconeixement de les qualificacions i l'aprenentatge previ dels migrants i refugiats' publicat amb motiu el Dia Internacional del Migrant, es denuncia que més d'una tercera part dels immigrants amb un alt nivell d'educació tenen una qualificació excessiva per al seu lloc de treball, davant d'una quarta part dels no migrants.





"Les històries d'immigrants que són metges o professors i que treballen com taxistes treuen a la llum tot el potencial que s'està desaprofitant a tot el món", ha subratllat Ita Sheehy, assessora superior sobre educació d'ACNUR.





Segons els tres organismes, els sistemes de reconeixement de les seves qualificacions i aprenentatge anterior són inadequats, malgrat les necessitats, d'aquí que un de cada vuit immigrants que viuen a Europa considera que el fet de no poder obtenir el reconeixement de les seves qualificacions és el principal problema a què s'enfronten, molt per sobre del coneixement insuficient de l'idioma, la discriminació o les restriccions per a l'obtenció del visat.





"Per a alguns migrants i refugiats, els procediments per obtenir el reconeixement de les seves qualificacions són tan complexos que no poden trobar feina en absolut", ha denunciat Sheehy.





"Imaginem fins a quin punt la societat podria ser millor si aquestes persones ocupessin llocs que corresponguin a les seves aptituds", ha subratllat.





En aquest sentit, es calcula que només el 30 per cent dels migrants i refugiats que viuen en països de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) i posseeixen títols d'educació superior obtinguts fora d'Europa i Amèrica del Nord ocupen llocs d'alta qualificació.





A més, menys del 15 per cent d'ells consideren que el seu lloc de treball està a l'altura del seu nivell d'educació. En el cas concret dels Estats Units gairebé un de cada quatre immigrants amb títols d'educació postsecundària ocupen llocs de baixa qualificació o estan aturats. Segons el document, això es tradueix en un cost anual de 39.000 milions de dòlars de salaris no percebuts i 10.200 milions de dòlars d'impostos que es perden.