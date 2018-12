L'artista Raphael actuarà el 20 de novembre al Palau Sant Jordi de Barcelona --en format amfiteatre-- en un concert en el qual estarà acompanyat de l'Orquestra Simfònica del Vallès (OSV).





Raphael presentarà 'RESinphónico', un híbrid entre la música orquestral i electrònica que li ha permès revisitar els seus grans èxits com si els descobrís per primera vegada, ha informat aquest dimarts la promotora The Project en un comunicat.





El cantant emprendrà amb 'Resinphónico Tour 2019' una extensa gira internacional per interpretar els seus grans èxits acompanyat d'orquestra simfònica i els seus músics habituals.