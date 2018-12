El sindicat de seguretat privada Alternativa Sindical ha convocat aturades successives de dues hores a la terminal 4 de l'aeroport de Barajas (Madrid) pel proper divendres 21 de desembre.





L'organització sindical pretén protestar per la falta de diligència de les autoritats aeroportuàries a l'hora de complir amb les condicions laborals del contracte de serveis. Com a treballadors d'Eulen, tots els vigilants tenen dret a una sèrie de prestacions que no estan sent efectuades per la licitant.





