Tot i que encara no està tancat la trobada entre Pedro Sánchez i Quim Torra, el Govern central obre la porta a que divendres que ve, aprofitant la reunió del Consell de Ministres a Barcelona, pugui haver més trobades a més del possible entre els dos presidents.





Així ho han afirmat fonts de l'Executiu, que admeten que el format podria ser diferent a Catalunya del que es va dur a terme a Andalusia, on només es van veure Susana Díaz i Pedro Sánchez, ja que el cas d'aquesta comunitat autònoma i la seva situació són especials.





El que sí que ha descartat aquest matí la vicepresidenta del Govern central, Carmen Calvo, a la Cadena Ser, és que es produeixi una cimera bilateral entre els dos governs perquè "el Govern d'Espanya és també el de Catalunya". "Estem en el nostre país", ha dit la número 'dos' de l'executiu socialista.





No obstant això, fonts de l'Executiu no descarten que pugui haver trobades en què participen més ministres o que la mateixa vicepresidenta es pugui veure amb el vicepresident de l'executiu català, Pere Aragonès. No obstant això, des del Govern de Sánchez no s'ha especificat com seria el format, si en una trobada més ampli o en reunions bilaterals en paral·lel.





