Nova manifestació de bombers de la Generalitat dijous

Els sindicats representatius de Bombers de la Generalitat han convocat per a aquest dijous una manifestació des de la plaça Urquinaona fins al Parlament per protestar per la falta d'efectius i mitjans materials, i lliuraran una "carta auxili" a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.









En una roda de premsa aquest dimarts d'UGT, CCOO, Catac, Csif, i Cos, el responsable d'UGT de Bombers, Antonio del Río, ha explicat que hi ha un dèficit estructural des de 2009 perquè fins aquest any no hi ha hagut incorporacions -el 2018 s'han sumat 150 bombers-.





El 2014, l'administració va detectar el dèficit i "imposar de manera unilateral" un decret que ampliava la jornada a 102 hores, de manera que un bomber de la Generalitat fa ara 1.790 hores a l'any, una mitjana de 140 més que els altres funcionaris incloent a Mossos, ha detallat.





I ha especificat que l'any passat "es van quantificar 460.000 hores extres en un col·lectiu de 2.200 bombers operatius", de manera que el col·lectiu ha deixat de fer hores extres des del 10 de desembre per visibilitzar la manca d'efectius.





També ha anunciat que, "cansats d'acudir a Inspecció de Treball" i després de viure situacions de risc, UGT valora querellar-se contra els que considera màxims responsables de la seguretat a Catalunya: el president de la Generalitat, Quim Torra, i el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès.