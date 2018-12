La Unió Europea acorda prohibir els plats, coberts, bastonets i canyetes de plàstic el 2021

Els negociadors de les institucions de la Unió Europea han aconseguit aquesta matinada un acord polític per prohibir a partir de 2021 els articles de plàstic d'un sol ús més populars, com plats, coberts, bastonets de cotó i envasos de poliestirè per a aliments, amb el tal de reduir el seu impacte en el medi ambient i ajudar a que desapareguin les seves deixalles de les platges europees.





La Unió Europea creu que els plàstics assenyalats per la nova norma representen prop del 70 per cent de les deixalles plàstiques que contaminen les aigües i platges al territori comunitari.





"Les escombraries marina és un problema global creixent. Hem atès l'alerta que, si es mesura pel pes, el 2050 hi haurà més plàstics que peixos en els oceans", ha dit la ministra de Sostenibilitat i Turisme austríaca i presidenta de torn de la UE, Elisabeth Köstinger, en anunciar l'acord.





L'acord, que necessita encara el vistiplau formal del Parlament Europeu i del Consell per a ser efectiu, s'ha aconseguit en temps rècord, després que la Comissió Europea presentés la seva proposta a finals de maig d'aquest any.





L'objectiu és eradicar l'ús d'articles de plàstic per als que existeixen ja alternatives en materials que no danyen l'entorn.





A la llista proposada per Brussel·les, que inclou bastonets, plats i coberts, gots i palletes per beure, s'han afegit per exigència de l'Eurocambra els envasos en poliestirè per menjar ràpid.





Entre els articles que no podran usar-se en la Unió Europea d'aquí a una mica més de dos anys, figuren també els productes en plàstic oxodegradable, considerats especialment nocius per al medi ambient perquè contenen additius que no desapareixen del tot i afecten negativament el procés de reciclatge.