Cs demana il·legalitzar ANC, Òmnium i la Fundació Francisco Franco

La líder de Cs a l'Ajuntament de Barcelona, Carina Mejías, ha sostingut aquest dimecres que si s'obre el debat per il·legalitzar la Fundació Francisco Franco també s'ha de fer amb entitats com l'ANC i Òmnium, perquè considera que "van en contra dels principis democràtics i constitucionals".









Ha apostat per obrir aquest debat però no només amb aquesta fundació, sinó amb altres, incloent "les que enalteixen dictadors, les que blanquegen terroristes i les que van en contra de principis democràtics i constitucionals", com creu que és el cas d'Òmnium i ANC, ha dit davant la proposta d'il·legalització de la fundació recolzada per BComú, PDeCAT, ERC, PSC, la CUP i els regidors no adscrits.





"Si cal obrir el debat sobre organitzacions que enalteixen dictadors, estem disposats a obrir aquest debat, però també d'altres organitzacions", que encoratgen la violència i no respecten els principis constitucionals, ha remarcat Mejías, que ha assegurat que no han tingut coneixement abans d'aquesta iniciativa, que s'abordarà en el ple de divendres.





Ha confiat que el ple de divendres se celebri amb normalitat i ha criticat que grups municipals hagin demanat canviar-ho en coincidir amb el Consell de Ministres i protestes convocades: "Les maniobres per canviar-ho només responen a agendes partidistes. No estan abans els interessos partidistes que els dels barcelonins ".