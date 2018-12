Els avions són els majors contaminants de Barcelona

Un estudi de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) ha determinat que la principal font de contaminació de Barcelona és el transport aeri, amb un 95,9% de les emissions generades.









Es tracta d'una investigació duta a terme per l'ICTA-UAB, en col·laboració amb Inèdit, a petició de l'Ajuntament de Barcelona i de Barcelona Regional, que per primera vegada ha estudiat l'impacte de l'activitat turística -quatre àmbits: transports d'arribada i sortida, l'allotjament, les activitats d'oci, fires i congressos i els transports interns- en una ciutat concreta, en aquest cas, la capital catalana, segons ha informat la UAB aquest dimarts en un comunicat.





El treball ha calculat que cada visitant per dia representa una emissió de 92,9 quilograms de CO2, diferenciant turista, amb una mitjana de 103,1, d'un excursionista, amb 42,1, i ha examinat la resta d'emissions com l'electricitat, que representa un 4,1%, apuntant especialment als hotels "els que més impacte tenen en la petjada de carboni amb 70,5%".





En aquest sentit, l'empremta de pernoctació va des dels 2,9 quilograms de CO2 en pensions, hostals i albergs als 21,9 d'un hotel de 5 estrelles.





Pel que fa als trajectes interns, la mitjana és de 0,3 quilos per viatge, i el metro i el taxi els que més emissions generen col·lectivament, encara que el primer i el tramvia són dues modalitats amb uns registres baixos, per davant de Renfe i el vehicle propi.





Així mateix, l'estudi ha valorat la petjada de carboni d'altres activitats relacionades amb el turisme com el comerç, la restauració i els residus, però aquests dos últims "no tenen un impacte destacable" i el comerç es podria equiparar a l'allotjament.





Els investigadors han suggerit que amb aquestes dades es poden "establir objectius de reducció i definir polítiques i estratègies" per mitigar el canvi climàtic, com emprendre campanyes d'informació i promoció dels mitjans de transport públics de l'aeroport i difondre mesures per incrementar la eficiències dels edificis, entre d'altres.