Les llars catalanes podrien estalviar fins a un 26,5% de la factura amb senzilles mesures d'estalvi

La Fundació Naturgy ha publicat aquest dimecres els resultats de l’última edició de l’Índex d’Eficiència Energètica a la Llar. Aquest estudi reflecteix que els catalans podrien reduir un 26,5% les seves factures energètiques amb millores en els seus hàbits i en equipament. En aquest sentit, unes lleugeres modificacions dels usos i costums permetrien estalviar 688 milions d’euros anuals en les factures energètiques de les llars catalanes.





L’energia susceptible de ser estalviada són 7.452 GWh, l’equivalent al 16% de la demanda

elèctrica total de Catalunya el 2017. Amb aquest estalvi, a més, s’evitaria l’emissió de 2,3 milions de tones de diòxid de carboni (CO2) a l’atmosfera, les mateixes emissions que realitzen més de 750.000 turismes cada any, el 22% del parc mòbil existent a Catalunya.





L’Índex d’Eficiència Energètica 2018 reflecteix que les llars catalanes tenen un major potencial d’estalvi energètic en equipament (42,9%) i en calefacció (24,9%). Els percentatges són inferiors en il·luminació (19,2%), aire condicionat (17,5%) i aigua calenta (13,4%).





Aquest observatori s’emmarca en les accions de sensibilització de la Fundació Naturgy, amb les que es promou l’ús racional dels recursos energètics i el foment del desenvolupament sostenible. “Amb aquesta nova edició de l’estudi, es constata que l’eficiència i l’estalvi energètic estan cada cop més presents en la nostra vida quotidiana”, segons el director general de la Fundació Naturgy, Martí Solà.





MILLORA L'ESTALVI FAMILIAR





L’estudi de la Fundació Naturgy conté un Índex d’Eficiència Energètica de Catalunya, que avalua

l’equipament, control, manteniment i cultura de les llars en una escala del 0 al 10. En aquesta edició, l’índex se situa en 6,57 punts, pràcticament el mateix valor obtingut en l’edició anterior. L’Índex d’Eficiència Energètica en aquesta comunitat ha experimentat un creixement del 5,63% des de la primera edició de 2004.





Solà ha destacat que “a Catalunya es consolida la conscienciació en l’eficiència i l’estalvi energètic, tal i com mostra la seva segona posició en la classificació de comunitats autònomes amb millor Índex d’Eficiència Energètica”.





Actualment, les llars més eficients d’Espanya es troben a la Comunitat Valenciana, amb una

puntuació de 6,61, seguides de les catalanes (6,57) i les càntabres (6,52). A continuació se situen

Andalusia, Aragó i Múrcia (6,50), i Extremadura (6,49). Al mateix nivell que la mitjana nacional (6,46), se situen Madrid i Castella-la Manxa. D’altra banda, per sota de la mitjana, Castella i Lleó, País Basc (6,40), Galícia (6,36), La Rioja (6,34) i Balears (6,31), totes elles entre el 6,3 i el 6,4. Les comunitats amb les llars menys eficients són les d’Astúries, Navarra (6,23) i Canàries (6,01).





L’increment registrat a nivell nacional de l’Índex Global d’Eficiència Energètica Nacional (+1,1%) ve motivat per un creixement d’aquest factor en 13 de les 17 comunitats autònomes.





Els creixements més pronunciats respecte l’últim informe, dut a terme el 2016, es registren al País Basc (+4,9%), Extremadura (+3,8%), la Comunitat Valenciana (+3,3%) i Galícia (+3,2%), totes elles per sobre dels 3 punts percentuals. Per la seva part, les quatre úniques regions on ha disminuït aquest índex són Catalunya (-0,5%), Astúries (-0,8%), Múrcia (-1,2%) i les Balears (-5,3%).