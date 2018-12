El Port de Barcelona ha aprovat adjudicar a l'UTE Calaf -Coynsa 2000- Voltes el moviment de precàrregues al Moll Prat, on s'ubica la terminal de contenidors Best de Hutchison Port Holdings, per quatre milions d'euros.





Segons ha informat aquest dimecres en un comunicat, els treballs es desenvoluparan en un termini de deu mesos i consisteixen en la retirada parcial de la precàrrega existent al nord del Moll Prat, així com en la formació d'una esplanada.





Amb aquesta actuació s'habilita una superfície que permetrà la instal·lació de set grues Automatic Stacking Cranes addicionals, i l'enclavament portuari podrà completar la penúltima entrega al concessionari.





Queda pendent, en una fase posterior, l'habilitació de la superfície corresponent a les últimes Automatic Stacking Cranes de la terminal Best.





A més, aquest dimecres la subdelegada del Govern a Barcelona, Montserrat Garcia, ha pres possessió com a nova vocal del consell d'administració del Port de Barcelona.