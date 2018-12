Els presidents dels tres grans clubs entren en la nova junta de la RFEF

La Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha anunciat aquest dimecres als nous membres de la Junta Directiva, entre els quals es troben els presidents del Reial Madrid, Florentino Pérez, FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, i Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, entre d'altres.





L'organisme presidit per Luis Rubiales va complir el seu desig de donar més representació a clubs i associacions de jugadors. Aquest dijous tindrà lloc l'última reunió de l'any per a la Junta Directiva amb les seves noves incorporacions, en representació de les entitats de totes les categories fins a Segona B, així com el futbol sala.





A més dels tres presidents citats, la resta de nous membres són els següents: David Aganzo, president d'AFE; Carlos García, vicepresident de l'Espanyol; Ángel Haro, president del Betis; Ronaldo Nazário, president del Consell d'Administració del Valladolid; Miguel Ángel Ramírez (Las Palmas); Constantino Fernández (Deportivo); Javier Fernández (Sporting); Miguel Cuesta, vicepresident d'Osasuna; Diego García, (Elche); Jorge Menéndez, (Oviedo); Alfredo Pérez (Racing); Félix Regirada (UD Logroñés); Amadeo Salvo (UD Ibiza); Natalia Orive, presidenta de l'Associació de Jugadores de Futbol Sala Femení; i Antonio García-Plata, president de l'Associació de Jugadors de Futbol Sala.