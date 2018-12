Un assaig clínic internacional, amb participació de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i realitzat per primera vegada en humans, ha testat un nou concepte terapèutic consistent en vacunes d'immunoteràpia contra un càncer cerebral agressiu i amb poques opcions terapèutiques, i ha demostrat el seu efecte positiu.





L'estudi, publicat a 'Nature', ha provat aquestes noves vacunes adaptades a les característiques específiques dels tumors individuals i sistemes immunitaris dels pacients amb glioblastoma, un tipus de tumor cerebral molt agressiu, ha explicat l'hospital barceloní en un comunicat.





Es tracta de la primera vegada que s'exemplifica en un entorn clínic la viabilitat d'una manera tan personalitzada d'immunoteràpia contra el glioblastoma, una forma agressiva de tumor cerebral amb mal pronòstic, que compta amb un arsenal terapèutic poc efectiu per a la supervivència general, i que no s'ha beneficiat els últims avenços en inhibidors tumorals específics.





DOS VACUNES





En l'estudi van participar 15 pacients de sis hospitals europeus, un d'ells de la Vall d'Hebron, diagnosticats recentment de glioblastoma, que van rebre dues vacunes terapèutiques de forma successiva: la primera (APVAC1) era activament personalitzada i estava dirigida a antígens no mutats, mentre que la segona (APVAC2) es dirigia preferentment contra neoantígenos.





El director de l'estudi, el metge de la Universitat de Heidelberg i el Consorci Alemany del Càncer (DKTK) Wolfgang Wick, ha destacat que "la capacitat d'aprofitar el repertori complet d'antígens tumorals, inclosos els antígens no mutats i els antioxidants, pot oferir inmunoteràpies més efectives, sobretot per tumors amb baixa càrrega mutacional", com els gliobastomas.





Les composicions de les dues eren totalment personalitzades als tumors de l'individu i, en el cas de la primera, també es van basar en la capacitat de cada pacient per desenvolupar una resposta immunitària, i van mostrar una seguretat i una immunogenicitat favorables.





L'assaig multicèntric, en fase 1, ha demostrat la prova de concepte de l'enfocament del Consorci de Vacunació Activament Personalitzat de Glioma (GAPVAC), i està dirigit per científics alemanys i suïssos, amb participació dels experts de la Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) i de la Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) Juan Sahuquillo, Francisco Martínez Ricarte i Jordi Rodón --també investigador de l'MD Anderson Cancer Center de Texas (Estats Units)--.





El director executiu de BioNTech AG i vicepresident del consorci GAPVAC, Ugur Sahin, ha assenyalat que "l'alta taxa d'immunogenicitat dels targets de la vacuna detectada en aquest estudi col·laboratiu indicaria que fins i tot els tumors amb una baixa càrrega mutacional, com els glioblastomes, són susceptibles de ser abordats amb immunoteràpia personalitzada".